Homem morre na praia - Divulgação

Publicado 26/02/2024 16:48

São Pedro da Aldeia - Um homem de 80 anos morreu na tarde deste domingo (25) na praia da Pitória, em São Pedro da Aldeia. Segundo relatos de moradores presentes no local, o homem, conhecido como Sidinei, estava acompanhado da família e se divertia na água quando aparentemente sofreu um infarto.



As autoridades locais, incluindo os bombeiros e a polícia, estão atualmente no processo de remoção do corpo. Mais informações em breve no O Dia.