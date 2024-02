125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) - Divulgação/PM

125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) Divulgação/PM

Publicado 23/02/2024 15:25

São Pedro da Aldeia - Na noite desta quinta-feira (22), um foragido da Justiça foi preso em flagrante com drogas na Avenida Alameda Maria Dulce com Beco da Cachaça, no bairro Praia Linda, em São Pedro da Aldeia.

A equipe da Polícia Militar avistou o elemento, já conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, e o abordou para revista. Apesar de não ter sido encontrado nada ilícito com ele, a equipe localizou 31 pinos de cocaína e cinco tabletes de maconha em um terreno baldio próximo ao local da abordagem.

O suspeito foi conduzido à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por tráfico de drogas. Ele permaneceu preso.