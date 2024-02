Roberta Carvalho, secretária de Administração e o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL) - Divulgação

Roberta Carvalho, secretária de Administração e o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL)Divulgação

Publicado 22/02/2024 14:13

São Pedro da Aldeia - O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), decretou nesta quarta-feira (21) a homologação do Concurso Público nº 01/2023, destinado aos cargos efetivos na Secretaria de Educação do município. Realizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) em 03 de dezembro de 2023, o certame tem validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

O prefeito destacou a importância do evento para a cidade. “É com muita satisfação que homologamos o Concurso Público de São Pedro da Aldeia, algo que não acontecia desde 2014. A etapa seguinte são as convocações, que serão feitas a partir das necessidades da Prefeitura e respeitando a classificação dos candidatos. Esse é um passo importante para fortalecer a nossa rede municipal e garantir um ensino de qualidade aos nossos alunos”, afirmou.

Roberta Carvalho, secretária de Administração, também comemorou a homologação do concurso, enfatizando o compromisso da administração com a educação e a qualificação dos profissionais que atuam no município. “Estou muito feliz com a homologação do primeiro Concurso Público da gestão do prefeito Fábio do Pastel. Não poderia deixar de expressar minha satisfação em realizar esse concurso tão aguardado pelos aldeenses. Sua homologação confirma o compromisso da Administração Pública com a Educação ao trazer para o município profissionais cada vez mais qualificados para um bom atendimento de nossos alunos”, declarou.

O concurso abrange diversos cargos na área educacional, incluindo inspetor escolar, orientador educacional, professor docente I (Ciências, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática), professor docente Arte e Educação Física, professor docente II e supervisor pedagógico. Os candidatos aprovados serão nomeados de acordo com o número de vagas disponíveis e obedecendo à ordem de classificação. A Secretaria de Administração já está preparada para realizar as convocações, conforme a necessidade do serviço público.