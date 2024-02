Secretaria Municipal de Educação - Divulgação

Publicado 21/02/2024 18:41

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia divulgou, nesta quarta-feira (21), o Edital nº 016/2024, com a primeira convocação para definição de local de atuação do Processo Seletivo Simplificado da pasta. Clique aqui para acessar o documento.

A listagem relaciona os convocados para os cargos de Merendeira, Servente, Auxiliar de Creche, Auxiliar de Secretaria, Secretário Escolar, Cuidador de Aluno Especial, Inspetor de Aluno, Motorista Classe D, Nutricionista e Psicopedagogo.

Os convocados devem comparecer à sede da Secretaria, localizada na Rua Francisco dos Santos Silva, 479, no bairro Nova São Pedro, nos dias e horários indicados no cronograma divulgado.

A preferência da definição de local de atuação será estabelecida conforme o critério da classificação e o horário de atendimento, indicado no cronograma. No entanto, se o candidato não estiver presente no momento de sua chamada, será atendido ao final do turno correspondente.

ERRATA

A Secretaria de Educação também divulgou a Errata nº 010/2024, que corrige a classificação dos cargos de auxiliar de creche e secretário escolar, além de revogar a convocação do cargo de monitor de transporte escolar. Clique aqui para acessar o documento.