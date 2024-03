Escola Municipalizada Pequiá reformada - Ascom

Escola Municipalizada Pequiá reformadaAscom

Publicado 08/03/2024 19:27

A rede municipal de ensino de São Pedro da Aldeia irá contar com mais um espaço revitalizado, ampliado e adaptado para os alunos da cidade. Neste sábado (9), a partir das 8h, acontece a reinauguração da Escola Municipalizada Pequiá, no bairro Rua do Fogo. A cerimônia será liderada pelo prefeito Fábio do Pastel e contará com a participação de membros da comunidade escolar, autoridades do Governo Municipal e membros da sociedade civil.



A escola, que atende da creche até o quinto ano do Ensino Fundamental, passou por uma reforma geral em seu prédio, pátio e salas de aula. Foram construídas novas salas administrativas, uma sala de informática e uma biblioteca, que irão receber a instalação de ares-condicionados para o maior conforto dos alunos e funcionários. O serviço também é realizado na quadra poliesportiva, que recebe um novo vestiário equipado com chuveiros e sanitários, que poderão ser usados para as aulas de educação física.



Pensando no bem-estar dos alunos PCDs do município, a reforma foi planejada para melhor atender a todos os requisitos de acessibilidade. A unidade recebeu nova pavimentação com rampas de acesso e os banheiros foram totalmente adaptados com barras e sanitários exclusivos.



A Escola Municipalizada Pequiá está localizada na Rua Fausto Ferreira Leite, s/nº, no bairro Rua do Fogo.