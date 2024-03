Atendimentos do CadÚnico, com atualização do cadastro e primeiro cadastro - Divulgação

Publicado 21/03/2024 16:12

São Pedro da Aldeia - A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e a Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia se uniram em uma ação descentralizada no Assentamento Ademar Moreira, no bairro São Mateus. O evento aconteceu na quarta-feira (20) e ofereceu serviços socioassistenciais, consultas com dermatologista e orientações de combate ao aedes aegypti, entre outros.



A iniciativa contou com a participação da equipe do CRAS Gelson Pinheiro, localizado na Rua do Fogo, sob coordenação da assistente social Alzira Neves. “Esta ação descentralizada facilita aos usuários com relação aos serviços prestados pela Secretaria de Assistência Social, que pode atender dentro da comunidade, sendo muito proveitoso para os assistidos”, destacou.



Na oportunidade, foram feitos atendimentos com a assistente social Elbatana Mascarenhas, com serviços socioassistenciais. A entrevistadora social Samila Carvalhaes realizou atendimentos do CadÚnico, com atualização do cadastro e primeiro cadastro.



Um dos participantes da ação, Alberto Ribeiro da Silva avaliou positivamente o trabalho da equipe técnica da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. “Gostei muito do atendimento, pois fiquei sabendo dos meus direitos e da minha família, o Cadastro Único já está agendado para minha esposa no CRAS da Rua do Fogo. Estou muito satisfeito”, afirmou.



A Secretaria de Saúde realizou serviços de aferição de pressão arterial e glicose, consultas com a dermatologista Bianca Guaraldi, além de vacinação com as enfermeiras Rosângela da Costa Silva e Fabiane Vitorino. Na ocasião, os agentes de endemias compartilharam orientações de combate à proliferação do aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças. Ao todo, foram visitadas 50 residências no Assentamento e ofertadas 32 consultas com profissionais de saúde.



A diretora da Vigilância em Saúde, Tatiana Leal de Oliveira, também falou sobre a ação. “Promovemos consultas com a dra. Bianca Guaraldi, dermatologista, para falar sobre a exposição ao sol dos agricultores e, em seguida, consultas para verificar se há alguma alteração dermatológica nos moradores, além de testagens rápidas de Hepatite B e C, HIV e sífilis. Essa é uma ação realizada de forma constante pela Secretaria de Saúde para acolher estes moradores de São Pedro da Aldeia”, explicou.



Também participaram da programação a enfermeira Débora de Oliveira Souza; a equipe de UBV, com os motoristas Júnior e Ronny e os técnicos Luis Cláudio, Edenilson da Silva e Silas dos Santos, a Coordenação da Vigilância Ambiental, Alexandre Petra, e Supervisão-geral, Geraldo Vitor.

Participantes da ação Divulgação