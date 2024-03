O homem preso é identificado como Thiago, de 35 anos - Divulgação/PM

Publicado 22/03/2024 13:44

São Pedro da Aldeia - Na madrugada desta sexta-feira (22), um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em São Pedro da Aldeia.

A equipe da 4ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual (CPRv) realizava patrulhamento na RJ-106 quando abordou um veículo Kia Cerato, com placas de São Paulo, que apresentou comportamento suspeito.

Durante revista no interior do carro, os policiais localizaram um revólver calibre ponto 38 com numeração suprimida e seis munições intactas escondido sob o banco do carona.

O condutor do veículo, identificado como Thiago, de 35 anos, não possuía antecedentes criminais e não tinha autorização para portar arma de fogo. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP).