Publicado 11/04/2024 14:35

São Pedro da Aldeia - Uma mulher, identificada como Sueli Andrade Lemos, de 56 anos, morreu após ser atropelada por uma moto na Rodovia RJ-140, em São Pedro da Aldeia, na noite dessa quarta-feira (11). Ela voltava do supermercado Dom Atacadista, no bairro Baixo Grande, quando foi pega pelo veículo, indo a óbito no local.

O corpo de Sueli se encontra no Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. A família informou que o enterro vai acontecer no cemitério Jardim dos Eucaliptos, no bairro Jardim Esperança.

O condutor da moto, de 26 anos, foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro de São Pedro da Aldeia. Ele fraturou o pulso e, segundo a secretaria municipal de Saúde, aguarda vaga na Rede Estadual. Segundo a Polícia Civil, ele também foi autuado e preso em flagrante por dirigir sem carteira de habilitação (CNH).