Entrega da licença e o alvará que permitem o início das obras Divulgação

Publicado 09/04/2024 16:39

São Pedro da Aldeia - Mais um passo foi dado no desenvolvimento econômico e educacional de São Pedro da Aldeia. As obras da unidade operacional Firjan Leste Fluminense foram iniciadas na última semana. O espaço fica localizado às margens da Rodovia RJ-140, no Centro. A previsão é de que a unidade seja inaugurada em maio de 2024, com cursos e suporte às indústrias da região.

Na ocasião, a Prefeitura aldeense, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, entregou a licença e o alvará que permitem o início das obras. O secretário da pasta, Claudio Viviani, comentou sobre o momento. “Essa parceria do município com a Firjan é muito importante e nós conseguimos entregar esses documentos para eles com rapidez. Agora, iremos estudar saídas para termos a área de 10 mil metros quadrados para trazer essa obra que é importante não só para o nosso município, como para toda a Região dos Lagos e qualificar a mão de obra para o mercado de trabalho”, disse.

A chegada da unidade operacional Firjan Leste Fluminense também contou com o apoio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, por meio do secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano, Antônio Nepomuceno, e da chefe de departamento do setor de Análise de Projetos, Beatriz Carvalho, além da Secretaria de Fazenda, com o secretário adjunto Gustavo Amoêdo.

Na entrega da licença, também estiveram presentes o diretor de Desenvolvimento Econômico, Sandro Bouth, e o assessor da pasta, Marcos Ribeiro.

A estrutura será instalada em uma área de 1,2 mil m², com área útil de 3 mil m², no Centro. Já são estudadas e avaliadas novas áreas para o investimento na infraestrutura de instalações completas do modelo Firjan de educação/saúde/lazer, em um espaço de 10.000m².