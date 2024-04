Fest Verão de São Pedro da Aldeia - Divulgação

Publicado 08/04/2024 18:17

São Pedro da Aldeia - A 40ª edição do Fest Verão de São Pedro da Aldeia já tem a programação completa. Com início no dia 19, o evento esportivo mais tradicional da Região dos Lagos irá apresentar 12 modalidades diferentes em 30 dias de muita emoção e competitividade.



Carro-chefe do torneio, o beach soccer será responsável pela abertura do Fest Verão 2024 e seguirá ao longo de todo o evento, até a final, disputada no dia 18 de maio. Os jogos irão acontecer de segunda a sábado na arena da Praia do Centro, a partir das 18h, nas categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, feminino, master e adulto.



O boxe irá agitar os fãs da modalidade já no segundo dia de competições, no sábado (20), na arena montada na Praça Hermógenes Freire da Costa, também a partir das 18h. A modalidade, que fez sua estreia na edição de 2023, vai apresentar as categorias Infantil Masculino, Infantil Feminino, Elite Masculino, Elite Feminino, Juvenil Masculino, Juvenil Feminino, Cadete Masculino e Cadete Feminino, por pesagem dos atletas.



No final de semana entre os dias 27 e 28 de abril, será a vez dos esportes “praianos” roubarem a cena no Fest Verão 2024. As modalidades vôlei de praia e frescobol serão disputadas na Praia do Centro, a partir das 8h. O futevôlei e o beach tennis entrarão em ação nos dias 4 e 5 de maio, também na Praia do Centro, a partir das 8h.



Os fãs e amantes das artes marciais terão um final de semana repleto de ação. No sábado, dia 4 de maio, serão disputadas as lutas de judô na Praça Hermógenes Freire da Costa, a partir das 18h. Já no domingo, dia 5 de maio, as equipes de jiu-jitsu entram em cena para disputarem o pódio do torneio, também a partir das 18h, no mesmo local.



Uma das modalidades que mais atrai atletas profissionais e amadores ao Fest Verão, a corrida rústica será disputada no sábado, dia 11 de maio, a partir das 18h, com largada e chegada na Praça Hermógenes Freire da Costa.



Já no domingo, dia 12 de maio, serão disputados os esportes aquáticos e náuticos a partir das 6h, na orla do bairro Praia Linda. Os atletas de aquathlon, natação e canoa havaiana farão da Lagoa de Araruama o palco principal do Fest Verão em um dia exclusivo para as modalidades.



A Secretaria de Esportes e Lazer abrirá inscrições para cada modalidade em breve e todas as informações serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura. Os interessados em participarem do boxe olímpico têm até a próxima quinta-feira (11) para efetuarem suas inscrições.

