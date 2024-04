Agentes da dengue - Divulgação

Publicado 05/04/2024 17:10

São Pedro da Aldeia - O primeiro óbito por dengue de 2024 foi registrado em São Pedro da Aldeia. O fato foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) e pela prefeitura. Além desta, a Região dos Lagos acumula outras quatro mortes pela doença, sendo duas em Araruama, uma em Saquarema e outra em Cabo Frio.



De acordo com o painel de arboviroses da SES-RJ, trata-se de uma mulher, com idade entre 40 e 49 anos. O óbito foi em decorrência de um estágio agravado da doença e comprovado laboratorialmente.



Segundo a prefeitura, desde o início de 2024, o município registra 207 casos confirmados de dengue e um óbito. Os bairros Porto do Carro, Fluminense, Campo Redondo e Vinhateiro registraram o maior número de notificações até o momento.



Até o momento, não há registros de zika e chikungunya no município.

A dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas incluem febre alta, dores de cabeça, dores no corpo, náuseas e, em casos graves, pode levar a sangramentos e à morte.



Para prevenir a doença, é importante eliminar os locais de acúmulo de água parada, onde os mosquitos se reproduzem, usar repelente, e instalar telas em janelas e portas para evitar a entrada dos mosquitos.



O Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura, questionando se a cidade encontra-se em estágio de epidemia, e aguarda retorno.