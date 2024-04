CREAS - Divulgação

CREAS Divulgação

Publicado 08/04/2024 13:39

- Em São Pedro da Aldeia, foi aberto um novo Processo Seletivo Simplificado Público destinado à formação de cadastro de reserva para cargos a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas a partir das 9h de segunda-feira (8).Interessados podem se inscrever no site da prefeitura até 12h da próxima sexta-feira (12) . Ao todo, serão disponibilizados 19 cargos na pasta nas seguintes áreas: advogado (CREAS), agente administrativo, assistente social, auxiliar de cuidador, auxiliar de serviços gerais, cozinheira, cuidador, entrevistador social, facilitador social (grupos) – brinquedoteca, capoeira, dança e música; motorista; orientador social I (CREAS); orientador social II – assistente social e pedagogo (coordenar e supervisionar grupos); pedagogo; psicólogo e recepcionista.As informações referentes aos requisitos legais exigidos, como, por exemplo, a idade mínima de 18 anos completos, os critérios de pontuação, carga horária semanal, vencimentos, escolaridade exigida e atribuições dos cargos, entre outras, estão disponíveis no edital. (Disponível ao fim do texto).O Processo Seletivo Público terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. As publicações oficiais serão divulgadas no portal da prefeitura.É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao Processo.