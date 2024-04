129 cápsulas de cocaína e R$ 30 em espécie - Divulgação/PM

Publicado 11/04/2024 14:39

São Pedro da Aldeia - Na tarde de quarta-feira (10), um adolescente de 17 anos foi apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas no Morro dos Milagres, em São Pedro da Aldeia.

Policiais militares em patrulhamento pela localidade avistaram um indivíduo em atitude suspeita com uma sacola na mão. Ao notar a presença da viatura, ele entrou em fuga. A equipe realizou um cerco e encontrou o adolescente em uma obra, com uma marreta e talhadeira, tentando se passar por operário.

Com a autorização dos proprietários do imóvel, os policiais realizaram uma busca no local e encontraram 129 cápsulas de cocaína e R$ 30 em espécie. O adolescente confessou que a droga era dele e que ele havia acabado de iniciar a venda.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) para registro de ocorrência e autuado por tráfico de drogas. Cabe ressaltar que havia um mandado de busca e apreensão em aberto contra o menor.