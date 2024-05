Baile de Dança de Salão - Divulgação

Publicado 09/05/2024 13:54

São Pedro da Aldeia - A Cultura de São Pedro da Aldeia vai promover a 7ª edição do Baile de Dança de Salão. O evento acontece nesta sexta-feira (10), às 19h30, e promete movimentar a Casa do Artesão com aulões de bachata, salsa e apresentações de samba de gafieira. A programação é aberta ao público e vai contar com a participação especial de professores convidados, de alunos de dança da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes e dos jovens atendidos pelo projeto social inclusivo “Dançar É Viver”.



O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, falou sobre o evento. “Desde a primeira edição do nosso Baile, centenas de dançarinos, professores e alunos de dentro e fora do município já participaram. Criamos essa programação com o intuito não só de trazer uma movimentação importante para a Casa do Artesão, mas também proporcionar um momento de diversão para os visitantes e apresentar o excelente trabalho que tem sido promovido na Escola de Artes Municipal, sob a instrução do professor Alex Salles, o Leleki, com as turmas de dança de Dança de Salão. É um evento para toda a família”, destacou.



O evento é voltado especialmente aos admiradores e adeptos da Dança de Salão, modalidade praticada em duplas. A orientação é que os interessados compareçam com roupas confortáveis e calçados fechados, que permitam uma boa conexão com o piso e movimentos amplos.



O Baile apresenta um setlist de ritmos variados, passando pelo bolero, samba de gafieira, soltinho, salsa, bachata e zouk. Um dos destaques da programação será a apresentação do projeto “Dançar É Viver”, de Cabo Frio-RJ, que reúne alunos, entre crianças e adolescentes, com condições neurológicas, como o transtorno do espectro autista e síndrome de down.



A Casa do Artesão fica localizada na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro.

