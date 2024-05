Marcos Antônio e conhecido como Totonho - Rede social

Marcos Antônio e conhecido como TotonhoRede social

Publicado 09/05/2024 13:10

São Pedro da Aldeia - Um morador de São Pedro da Aldeia, chamado Marcos Antônio e conhecido como Totonho, está desaparecido desde o último domingo (5). Segundo familiares, o jovem de 23 anos tem problemas psicológicos que se agravaram depois da morte do pai.



De acordo com a família, depois da morte do pai, o psicológico de Marcos ficou muito abalado e sua vida nunca mais foi a mesma. Os parentes contaram que ele tem o costume de andar pelo Centro de São Pedro da Aldeia dia e noite, contudo, volta em casa para almoçar neste meio tempo. O problema é que, no sábado, o jovem não voltou.



Os familiares explicam que ‘Totonho’ não tem o costume de fazer isso, nem de dormir na casa de ninguém. Relatos apontam que ele foi visto pela última vez sábado, em frente ao supermercado Assaí, em Cabo Frio.



A família, que já realizou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento, solicita que, caso alguém veja Marcos em algum lugar, entre em contato.



“Se alguém viu e souber, me avise, por favor. Estamos preocupados e com medo da covardia que alguém pode ter feito”, disse uma parente.



Qualquer informação pode ser enviada para este número: (22) 988214413, em nome de Cristiane.

Marcos Antônio e conhecido como Totonho Divulgação/Rede social