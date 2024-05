Wania Lúcia Firmino da Silva, professora de 47 anos - Reprodução/Rede social

Wania Lúcia Firmino da Silva, professora de 47 anosReprodução/Rede social

Publicado 06/05/2024 15:51

São Pedro da Aldeia - A segunda audiência de instrução e julgamento do caso de Wania Lúcia Firmino da Silva, professora de 47 anos - A segunda audiência de instrução e julgamento do caso de Wania Lúcia Firmino da Silva, professora de 47 anos assassinada pelo marido, Alexander Neves da Invenção, em São Pedro da Aldeia em 24 de junho de 2023 , acontece nesta terça-feira (7) na Comarca aldeense. A audiência dará sequência à oitiva de testemunhas.

O crime brutal chocou a comunidade e gerou grande comoção. Wania foi morta a tiros na frente do filho de 12 anos, que presenciou toda a cena. A primeira audiência, realizada em 9 de outubro de 2023, já havia ouvido o depoimento do menino , que foi acompanhado por equipe técnica do judiciário.

Ao Jornal O Dia, a advogada Letícia Firmino, que atua como assistente de acusação no processo, afirmou que a defesa do réu vem insistindo na liberdade, o que gera grande preocupação na família da vítima. O filho de Wania, que agora está com 13 anos, sente muito medo do pai e teme que ele seja solto e o procure. Ela defende a manutenção da prisão de Alexander Neves, considerando o trauma causado na vida da criança e o risco de novos crimes.