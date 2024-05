Acidente grave - Rede social

Acidente grave Rede social

Publicado 06/05/2024 14:03

São Pedro da Aldeia - Um acidente ocorreu na tarde deste sábado (4) na rodovia Amaral Peixoto, próximo à localidade conhecida como Cruzeiro, em São Pedro da Aldeia.



De acordo com relatos iniciais de testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo, resultando em um capotamento.



Os bombeiros estão a caminho do local e o tráfego está lento no sentido de Cabo Frio.



Mais informações serão fornecidas em breve.



Veja o vídeo.