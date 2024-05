Uma operação conjunta - Divulgação/PM

Publicado 06/05/2024 13:44

São Pedro da Aldeia - Uma operação conjunta envolvendo o Grupamento de Ações Táticas (GAT I) da Polícia Militar e o comando da 1ª Companhia resultou na prisão de um homem de 20 anos na tarde de sexta-feira (3), em São Pedro da Aldeia, por tráfico de drogas.



Segundo relatos, os policiais receberam uma denúncia informando a localização do indivíduo na Estrada do Alecrim, no bairro Porto do Carro.



Após chegar ao local, a viatura avistou o elemento e procedeu com a abordagem, resultando na apreensão de 95 cápsulas de cocaína, 44 pedras de crack e 34 trouxinhas de maconha.



O homem foi conduzido à 125ª Delegacia de Polícia e posteriormente à 126ª Delegacia de Polícia, na Central de Flagrante, onde foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo preso.



Veja o vídeo.