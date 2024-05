Foragido, identificado como, Luciano Mello da Silva - Divulgação/PM

Foragido, identificado como, Luciano Mello da Silva Divulgação/PM

Publicado 02/05/2024 13:53

São Pedro da Aldeia - Na manhã desta quarta-feira (2), a Polícia Civil de São Pedro da Aldeia, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu um homem foragido da Justiça por crime de roubo qualificado. A prisão ocorreu na Rua Japão 46, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.



O acusado, identificado como Luciano Mello da Silva, era alvo de um mandado de prisão pendente pelo crime. Segundo a investigação da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), o caso aconteceu em São Pedro da Aldeia.



Além do crime de roubo qualificado, Luciano também possui passagens por tráfico de drogas e furto qualificado. Ele foi encaminhado para a 125ª DP, onde aguarda transferência para o sistema prisional.