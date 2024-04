Secretário Claudio Viviani - Reprodução

Secretário Claudio Viviani Reprodução

Publicado 30/04/2024 14:13

São Pedro da Aldeia - A secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Pedro da Aldeia marcou presença na Feira Internacional para Água, Esgoto, Drenagem e Soluções em Recuperação de Resíduos, a IFAT Brasil, na cidade de São Paulo. O secretário Claudio Viviani e o diretor da pasta, Sandro Bouth, representaram o município aldeense.

Na oportunidade, os servidores apresentaram a cidade de São Pedro, mostrando o potencial e competitividade do município. Também foram abordados os objetivos de desenvolvimento econômico a curto e médio prazo e como a cidade é um local relevante para futuras instalações das companhias envolvidas na Feira.

“Conhecer as soluções sustentáveis que são tendências do mercado e possíveis de serem aplicadas em nossa cidade foi um ponto relevante de participação no evento. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico chegou à feira preparada para conversar com as empresas e indústrias destes setores e, assim, apresentar a cidade de São Pedro da Aldeia”, afirmou o secretário da pasta, Cláudio Viviani.