Um homem de 29 anos preso por furto Divulgação/PM

Publicado 29/04/2024 13:55

São Pedro da Aldeia - Um homem de 29 anos foi preso por furto nesta sexta-feira (26), após ser detido por moradores na Rua Antônio Soares dos Santos, em São Pedro da Aldeia. Informações apontam os populares teriam o agredido com pauladas após o elemento cometer furtos em um ferro-velho e no interior de um veículo no Baixo Grande.



De acordo com a ocorrência, a guarnição foi acionada para verificar a situação de um indivíduo que estava sendo acusado de furto. Chegando ao local, os policiais encontraram o suspeito, identificado como J.E.T.A., sentado no chão, cercado por moradores e vítimas. O fato do mesmo ter sido agredido a pauladas não foi confirmado pelas autoridades.



Durante a abordagem, foi recuperado um aparelho celular que teria sido furtado no ferro-velho. Questionado, o suspeito informou também que uma carteira pertencente a outra vítima estava escondida em uma casa abandonada próxima a um depósito de bebidas.



Em seguida, a equipe policial se deslocou até o local indicado, onde o elemento recuperou a carteira. Ele também confessou ter vendido um notebook furtado para uma pessoa que passava pela rua.



Posteriormente, a guarnição procedeu para a 125º DP (São Pedro da Aldeia), para o registro da ocorrência e, em seguida, para o Pronto Socorro, já que o elemento se queixava de muitas dores no pulso. Durante atendimento, os policiais descobriram que, na última quarta-feira (24), J.E.T.A. já havia dado entrada na unidade, alegando ter sido atropelado em Cabo Frio, no bairro São Cristóvão.



Diante dos fatos, o suspeito ficou internado com fratura no pulso esquerdo. A equipe procedeu para a 126ª DP (Cabo Frio), Central de Flagrantes do dia, para o registro da ocorrência.