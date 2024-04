Vôlei - Divulgação

Publicado 26/04/2024 13:43

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia vai abrir mais 32 vagas, divididas igualmente entre as categorias misto e masculino, para as disputas de futevôlei no Fest Verão 2024. - São Pedro da Aldeia vai abrir mais 32 vagas, divididas igualmente entre as categorias misto e masculino, para as disputas de futevôlei no Fest Verão 2024. O formulário estará disponível a partir das 12h30 desta sexta-feira (26), no portal oficial da competição . Atletas moradores da cidade têm preferência para ingressarem no evento.

As disputas do futevôlei irão acontecer nos dias 4 e 5 de maio, na Praia do Centro, a partir das 8h. A modalidade será disputada em modelo de fase de grupos com a participação das duplas no masculino e mistas.

Os classificados irão disputar as quartas de final e semifinal. As duas melhores duplas de cada categoria disputam a grande final do torneio. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com medalhas.