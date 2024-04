Acidente - Divulgação/PM

Publicado 22/04/2024 14:35

São Pedro da Aldeia - Uma adolescente de 17 anos morreu, na madrugada deste sábado (20), num acidente de carro, no bairro Nova São Pedro. A jovem teria perdido o controle do veículo, que se chocou contra um muro.



Segundo a polícia, era ela quem dirigia o carro. De acordo com o corpo de Bombeiros, um homem de 54 anos também estava no automóvel, mas recusou atendimento médico. Conforme a polícia civil, os dois estavam juntos segundo testemunhas que chegaram ao local logo após o acidente, que causou um barulho muito alto.

A polícia está investigando o porquê da vítima estar dirigindo o carro, já que ela era menor de idade e sem habilitação. O acidente aconteceu por volta das 2h e o corpo da jovem foi encaminhado para o IML de Cabo Frio.



A família dela, que é de Minas Gerais, está vindo para a região para reconhecer o corpo.



*Com informações do RJ1/InterTV