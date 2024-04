Vôlei - Divulgação

Vôlei Divulgação

Publicado 19/04/2024 14:18

São Pedro da Aldeia - A 40ª edição do Fest Verão começa nesta sexta-feira (19), em São Pedro da Aldeia. A cerimônia de abertura será realizada a partir das 18h, na arena da Praia do Centro. O Ballet Municipal e a Orquestra Sons da Aldeia prometem encantar o público com apresentações culturais. O prefeito Fábio do Pastel (PL) irá dar as boas-vindas aos competidores e visitantes.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, destaca o envolvimento da Secretaria para a realização do Fest Verão 2024 e convida toda a população para acompanhar os jogos. “Estamos muito contentes com a realização do 40º Fest Verão. Toda nossa equipe está trabalhando com afinco para garantir a melhor experiência possível para o público. Não deixem de participar, espero todos lá”, celebra o secretário.

Sob a coordenação do professor de dança e coreógrafo Ramirez Menezes, o Ballet Municipal irá apresentar uma mistura de estilos de dança, passando pela dança livre, ballet neoclássico, jazz dance, jazz musical e funk. As performances farão alusão às Olimpíadas e aos clássicos musicais da Broadway e contam com 11 bailarinos no palco.

Programação

A primeira rodada de disputas será entre os times de Beach Soccer do Grupo A. O Vila E. C. e o Estrela / Mancha Verde, da categoria sub-11, abrem os jogos do Fest Verão, às 20h. Em seguida, o Cruz Azul enfrenta o São Pedro Show na categoria adulto, às 21h. Fechando a noite de sexta-feira, é a vez de o Barcelona jogar contra o Bandeirante da Baleia, também da categoria adulto, às 22h.

No sábado (20), o Fest Verão segue repleto de desafios. Os fãs de boxe vão poder conferir as disputas a partir das 18h, na arena da Praça Hermógenes Freire da Costa, também no Centro.

A bola segue rolando no Beach Soccer na arena principal, no sábado. A categoria de base sub-11, do Grupo A, será a primeira a movimentar a areia da Praia do Centro, com disputa entre Arena e Núcleo Municipal, às 18h. A categoria sub-15, do Grupo A, terá duas disputas: o Folhinhas enfrenta o Só Show, às 19h, e o N. E. E. Baleiense disputa a bola com o Vila E. C., às 20h. Já na categoria adulto, do Grupo B, o Guerreiro enfrenta o Portinho, às 21h, e o Praia Linda compete com o Vila E. C., às 22h.