Sarau adiado - Divulgação

Publicado 18/04/2024 16:28

São Pedro da Aldeia - A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia informou, através de nota, que o sarau literário que aconteceria nesta quinta-feira (18), às 15h, na Biblioteca Municipal Profº Cordelino Teixeira Paulo, foi adiado em virtude do mau tempo. Em breve, uma nova data será divulgada.



Sobre a data



O Dia Nacional do Livro Infantil foi escolhido porque, nesse dia, em 18 de abril de 1882, nasceu o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. A data celebra esse gênero literário e homenageia o escritor, autor de clássicos como Sítio do Pica-Pau Amarelo, O Saci, Fábulas de Narizinho, Caçadas de Hans Staden e Viagem ao Céu.

