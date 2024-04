Sarau literário - Divulgação

Publicado 16/04/2024 15:24

São Pedro da Aldeia - Em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, a Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia realiza nesta quinta-feira (18), às 15h, um sarau literário em parceria com autores locais. O evento acontece na Biblioteca Municipal Prof.º Cordelino Teixeira Paulo, oferecendo uma programação especial para a criançada. As atividades incluem contação de histórias infantis, teatro de bonecos, recitação de poesias, exposição de livros e microfone aberto aos participantes. A entrada é gratuita.



O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, diz que a realização do sarau é uma forma de estimular a leitura entre os jovens. “Incentivar a prática da leitura, desde cedo, deve ser um compromisso de todos nós. Ler contribui para o desenvolvimento de habilidades essenciais, como o pensamento, a interpretação, a fala, o aprendizado e até a convivência, ampliando também nosso repertório cultural. O sarau também será uma excelente oportunidade para que os participantes possam conhecer o trabalho dos artistas e autores desse segmento da nossa cidade e região”, destacou.



Para o evento, foram convidados autores da literatura infantil participantes da Feira Literária de São Pedro da Aldeia (FLISPA) e da Academia de Letras de São Pedro da Aldeia (ALSPA), entre eles os escritores Bia Fernandes, Renato Fulgoni e Jailson Silva. “Encontros como esse são sempre muito especiais para mim. O contato com os estudantes sempre é uma experiência emocionante. Poder olhar nos olhos deles e ver que nosso país tem um futuro é muito gratificante. Agradeço a todos da Secretaria Municipal de Cultura pelo trabalho lindo”, disse Renato Fulgoni, escritor e idealizador da FLISPA.



Outro destaque da programação será o Teatro de Bonecos Trio de Três, apresentado pela atriz bonequeira Cleise Campos, proporcionando performances lúdicas e momentos de experimentação de arte-educação. Durante o sarau, os participantes também terão espaço para leitura e recitação de poesias. “Neste Sarau, vamos mergulhar no universo mágico da literatura infantil e celebrar o legado de Lobato e de tantos outros escritores que enriquecem nossa cultura. O evento também é uma celebração pelo Dia Mundial do Livro Infantil e pelo Dia Nacional da Biblioteca, comemorados no início do mês”, complementou a diretora municipal de Cultura, Giselle Lima.



Sobre a data



O Dia Nacional do Livro Infantil foi escolhido porque, nesse dia, em 18 de abril de 1882, nasceu o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. A data celebra esse gênero literário e homenageia o escritor, autor de clássicos como Sítio do Pica-Pau Amarelo, O Saci, Fábulas de Narizinho, Caçadas de Hans Staden e Viagem ao Céu.



A Biblioteca Municipal Prof.º Cordelino Teixeira Paulo fica localizada na Rua João Martins, nº 149, no Centro.

