Escola reformada - Divulgação

Publicado 11/04/2024 18:41

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia irá contar com mais um espaço totalmente revitalizado e adaptado para a sua rede municipal de ensino. Neste sábado (13), a partir das 8h30, acontece a reinauguração da Escola Municipalizada Manoel Moraes da Silva, no bairro Campo Redondo, após as obras de reforma e ampliação. A cerimônia será liderada pelo prefeito Fábio do Pastel e contará com a participação de membros da comunidade escolar, autoridades do Governo Municipal e membros da sociedade civil.



As melhorias na unidade de ensino envolvem reforma geral no espaço interno e externo, com foco no bem-estar e na acessibilidade para alunos PCD, construção de um anexo para as turmas de Educação Infantil, já que a E. M. Manoel Moraes da Silva atende alunos do pré 1 até o 5º ano do Ensino Fundamental, além de uma nova cozinha e refeitório.



A Escola Municipalizada Manoel Moraes da Silva está localizada na Rua Silva Jardim, nº 1078, no bairro Campo Redondo.

