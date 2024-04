Acidente - Rede social

Publicado 16/04/2024 13:08

São Pedro da Aldeia - Um motociclista foi atingido por uma linha chilena na RJ-140, na altura do bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia.



O caso aconteceu na última sexta-feira (12). Rafael Serafim, que trabalha em transporte por aplicativo, não teve ferimentos graves, mas o capacete que utilizava chegou a ser cortado.



Após o susto, ele fez um vídeo mostrando o estrago feito pela linha, tanto no capacete, quanto na moto. “Imagina se pega no pescoço?”, questionou.



A linha cortante, conhecida como cerol ou mesmo linha chilena em algumas localidades, pode ser fabricada inclusive artesanalmente com vidro moído e cola, substância passada na linha da pipa para facilitar o corte de linhas de pipas de adversários. No entanto, ela apresenta alto risco de ferimentos e mesmo de morte, principalmente de motociclistas.



A fabricação, comercialização e uso de linhas cortantes em pipas e brinquedos semelhantes é proibida, sob pena de multa e prisão.