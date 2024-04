Funcionários descartam lixo em lugar impróprio - Reprodução/Rede social

Funcionários descartam lixo em lugar impróprio Reprodução/Rede social

Publicado 17/04/2024 17:49

São Pedro da Aldeia - Duas pessoas, um homem e uma mulher ainda não identificados, foram flagrados descartando lixo na orla da Lagoa de Araruama, na altura do bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia, nesta quarta-feira (17).



Segundo testemunhas, eles são funcionários do condomínio Marina Clube, localizado próximo ao local do descarte.



O Jornal O Dia teve acesso ao vídeo que denuncia o instante em que os dois, vestidos de camisa azul, descarregam um carrinho de lixo na orla e vão embora.



A reportagem procurou o condomínio e a prefeitura de São Pedro de Aldeia para saber mais informações sobre o caso, e aguarda retorno.



Confira o vídeo: