11 pinos de cocaína e R$ 80 Divulgação/PM

Publicado 16/04/2024 17:12

São Pedro da Aldeia - Dois menores de idade foram detidos com drogas no início da tarde desta terça-feira (16), em São Pedro da Aldeia. A ocorrência foi registrada na Rua Francisco de Souza Beltrão, no bairro Balneário, após denúncias.

De acordo com a ocorrência policial, o fato foi registrado entre 11h36 e 13h24, após uma guarnição receber informações de que dois elementos estariam traficando ilícitos na localidade.

No local, os policiais avistaram os suspeitos em posse de uma mochila e, após abordá-los, encontraram o total de 11 pinos de cocaína e R$ 80. Diante dos fatos, os adolescentes foram detidos e encaminhados para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia).

Em seguida, a dupla foi conduzida para a 132ª DP (Arraial do Cabo), central de flagrantes do dia. No local, os menores foram autuados no ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e permaneceram apreendidos.