Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) Divulgação

Publicado 18/04/2024 16:02

São Pedro da Aldeia - A prefeitura de São Pedro da Aldeia abriu inscrições para o curso gratuito de pedreiro de alvenaria e vedação. A iniciativa é fruto de uma parceria com a Firjan/SENAI e serão disponibilizadas 22 vagas. Para realizar a matrícula, os interessados deverão comparecer ao Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), das 8h30 às 16h30, localizado na sede do Horto Escola Artesanal.

As inscrições estarão disponíveis enquanto houver vagas, mas uma lista de espera será criada para casos de desistência. É necessário que os participantes tenham, no mínimo, 18 anos de idade e o ensino fundamental incompleto, a partir do 5° ano.

Os interessados devem entregar cópias da identidade e CPF, comprovante de residência e de escolaridade. O curso será ministrado de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, com duração de 45 dias úteis. O início das aulas está previsto para o dia 7 de maio. Vale destacar que a iniciativa não oferece ajuda de custo para transporte e alimentação.

O Horto Escola Artesanal está localizado na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário (próximo à UPA de São Pedro da Aldeia).