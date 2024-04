Acusado, identificado pelas iniciais A. L. S. A. - Divulgação/PM

Publicado 18/04/2024 16:44

São Pedro da Aldeia - Um homem acusado de estuprar a própria enteada foi preso na manhã desta quinta-feira (18), em São Pedro da Aldeia.



Contra o acusado, identificado pelas iniciais A. L. S. A., pendia um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com as investigações, ele é padrasto da vítima, que possuía 13 anos de idade quando foi abusada. Ele aproveitava dos momentos em que estava sozinho com a vítima bem como do repouso noturno para praticar os atos sexuais.



Conforme apurado e divulgado pela Polícia, o acusado manteve conjunção carnal e, ainda beijava e acariciava a vítima, bem como praticou atos como sexo oral e masturbação com ela.



A prisão foi realizada por agentes da 125ª DP, coordenados pelo Delegado de Polícia Titular Mílton Siqueira Júnior, após trabalho de inteligência. O acusado foi encontrado na Rua do Fogo e foi levado para delegacia de São Pedro da Aldeia, onde foram cumpridos os mandados em aberto, aguardando a transferência para o sistema prisional.