A secretaria municipal de Meio Ambiente e Pesca instalou placas de conscientização para prevenir o descarte irregular de lixo no local - Divulgação

Publicado 26/04/2024 13:35

São Pedro da Aldeia - Nesta quinta-feira (25), o bairro Flexeira, em São Pedro da Aldeia, recebeu ações de limpeza no Rio Piripiri. Após a iniciativa, a secretaria municipal de Meio Ambiente e Pesca instalou placas de conscientização para prevenir o descarte irregular de lixo no local. Os bairros Baixo Grande, Praia Linda, Balneário e Alecrim também já receberam a limpeza.



O titular da pasta, Mário Flávio Moreira, comentou sobre a relevância da sinalização. “A instalação das placas de conscientização é de grande importância, pois em locais que a limpeza foi realizada, já havia lixo ao redor do rio. Queremos levar o entendimento à população que o lixo nos rios acarreta danos à saúde e segurança de todos. Tudo que se joga nos rios pode provocar assoreamento, entupimento das calhas e ocasionar enchentes. A gente está instalando essas placas para aumentar a conscientização ambiental. O foco do nosso trabalho é evitar as enchentes nos rios e canais aqui de São Pedro da Aldeia”, apontou o secretário.



Durante a oportunidade, profissionais da Secretaria aproveitaram o momento para esclarecer os moradores presentes a respeito dos critérios de arborização urbana, como quais espécies são recomendadas plantar e quais evitar, como escolher o local adequado, entre outros detalhes. Também foram apresentadas informações sobre animais silvestres, como os gambás, que possuem forte presença na cidade.



Por enquanto, as placas foram instaladas na Flexeira, mas o objetivo é levar a sinalização preventiva para as demais localidades do município.

