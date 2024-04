Caminhada azul - Divulgação

Caminhada azul Divulgação

Publicado 24/04/2024 16:56

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia vai realizar a 2ª Caminhada Azul de Conscientização do Autismo. O evento será neste sábado (27), com concentração a partir das 8h, na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro. A iniciativa tem como objetivo promover a compreensão e aceitação das pessoas com autismo na sociedade. O lema de 2024 é “Valorize as capacidades, respeite os limites”.

O evento marcará o encerramento do “Abril Azul” e do 3º Encontro Azul de Conscientização do Autismo de São Pedro da Aldeia, que será realizado nos dias 25 e 26 de abril, na Câmara Municipal. A iniciativa terá palestras e mesas redondas.

De acordo com a organização, a caminhada é uma oportunidade para educar a comunidade sobre o autismo e mostrar apoio às pessoas afetadas por esse transtorno. A iniciativa visa, ainda, promover a inclusão e o respeito aos direitos das pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista (TEA). “Ao caminharmos juntos em solidariedade, estamos ajudando a quebrar as barreiras e o estigma em torno do autismo e a promover um mundo mais inclusivo e empático”, comentou a coordenadora Eduarda Santos.

Confira a programação completa:

8h: Concentração

8h15: Distribuição de lanches na barraca.

8h30: Abertura

9h Início das oficinas:

Oficina de bolha de sabão

Oficina de estimulação sensorial

Aquaterapia

Pintura facial

Saúde bucal

Exposição artística do CAPS

10h30: Aula de alongamento

10h45: Concentração para a caminhada

11h40: Encerramento