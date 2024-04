Oportunidade de emprego - Rede social

Publicado 25/04/2024 13:26 | Atualizado 25/04/2024 13:27

São Pedro da Aldeia - Em São Pedro da Aldeia, interessados em vagas de emprego nas funções de camareira, funileiro e soldador podem entregar, a partir desta quarta-feira (24), os currículos no CAT (Centro de Atendimento ao Trabalhador), das 8h30 às 16h30, ou pelo e-mail sagat.oportunidades@gmail.com, assinalando a vaga pretendida no assunto. Como pré-requisito para as vagas, os cidadãos devem ter experiência nas funções.



A análise final curricular será feita pela empresa parceira interessada.



O CAT de São Pedro da Aldeia fica na sede do Horto Escola Artesanal, na rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), km 107, bairro Balneário (próximo à UPA da cidade).



