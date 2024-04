Gado - Divulgação

Gado Divulgação

Publicado 26/04/2024 17:12

São Pedro da Aldeia - Os pecuaristas de São Pedro da Aldeia devem ficar atentos ao prazo da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa. O alerta reforça a obrigatoriedade da imunização aos bovinos e bubalinos de todas as idade, que deve ser feito até a próxima terça-feira (30).

Os pecuaristas que ainda não vacinaram seus animais devem adquirir as doses nas lojas autorizadas. Após a imunização, os produtores deverão entregar a declaração e a nota fiscal das vacinas adquiridas no Núcleo de Defesa Agropecuária do Estado, localizada no Parque Municipal de Exposições Manoel Marinho Leão, no município de Araruama, até o dia 30 de abril.

A declaração também pode ser feita de forma on-line, por meio de um formulário da Secretaria de Estado de Agricultura, disponível em http://www.declaracaoeatualizacaocadastral.rj.gov.br/aftosa.php.

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho da cidade ressalta que a vacinação é obrigatória e o produtor que não imunizar e declarar a vacinação de seu rebanho pode ser multado e ter a propriedade interditada. Vale destacar que, a partir de 2025, o Rio de Janeiro será uma área livre de febre aftosa sem vacinação.