Publicado 02/05/2024 13:19

São Pedro da Aldeia - As inscrições para a corrida rústica no 40º Fest Verão de São Pedro da Aldeia serão reabertas nesta quinta-feira (2), a partir das 12h30. O formulário estará disponível no portal oficial da competição. A medida ocorre após a organização do evento constatar duplicidades em determinados cadastros. Sendo assim, serão restabelecidas cerca de 70 vagas, segundo a secretaria municipal de Esportes e Lazer aldeense.

A prova será disputada no dia 11 de maio, um sábado, com concentração às 19h e largada às 20h, na Praça Hermógenes Freire da Costa. A modalidade terá um percurso noturno de 5km, com corrida e caminhada. Os participantes da prova receberão premiação com troféus para os três primeiros colocados de cada categoria, para os três primeiros atletas PCD e para os cinco primeiros colocados no geral masculino e feminino.

A retirada de kits vai acontecer nos dias 9 e 10 de maio, na sede da secretaria municipal de Esportes e Lazer, das 9h às 17h, e no local da prova, no dia 11 de maio, das 14h às 18h.

Os atletas devem levar, no ato da retirada, um quilo de alimento não perecível, que será entregue para instituições do município. Também é necessário apresentar documento de identidade com foto e o termo de responsabilidade.