Acidente - Reprodução

Publicado 02/05/2024 13:30

São Pedro da Aldeia - Um policial militar ficou levemente ferido após um acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (30) na RJ-140, em São Pedro da Aldeia. Segundo a PM, a ocorrência envolveu uma motopatrulha e uma kombi.

De acordo com informações oficiais, o Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) foi acionado para atender a ocorrência. O policial, que teria colidido contra a traseira da kombi, sofreu escoriações e foi encaminhado para a emergência de São Pedro da Aldeia, onde recebeu atendimento médico.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas. O acidente provocou interrupções temporárias no tráfego da RJ-140.

Informações extraoficiais apontam que o acidente teria ocorrido enquanto o agente fiscalizava motocicletas irregulares na região. Relatos apontam que este policial, em específico, costuma atuar em operações do tipo. Os fatos não foram confirmados pelas autoridades.