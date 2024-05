Dupla sendo presa - Divulgação/PM

São Pedro da Aldeia - Na noite desta quinta-feira (2), a Polícia Civil de São Pedro da Aldeia prendeu em flagrante dois homens por receptação qualificada de uma moto furtada em Caxias.



A ação teve início após a vítima procurar a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) informando que a moto XJ6 dele havia sido furtada em Caxias e estava sendo anunciada para venda em São Pedro da Aldeia.



Os agentes montaram uma campana no local da venda combinada, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade. Ao avistar a moto, abordaram os homens que estavam com ela, identificados como Renato de Oliveira Leal Aguiar e Gutenberg Soares Dantas.



Ao verificar a documentação do veículo, os policiais constataram que a moto estava com documentação e placa diferentes do que a original. No entanto, o chassi batia com o do veículo furtado.



Após investigação preliminar, foi apurado que Renato, que estava com a posse da moto, e Gutenberg, que havia anunciado a venda, agiram em conjunto e sabiam que o veículo era produto de crime. Gutenberg, inclusive, já possuía antecedentes pelo mesmo crime em Rio Bonito.



Diante das provas e depoimentos, um terceiro elemento que estava com os criminosos para entregar a moto, foi liberado, mas teve o celular apreendido para investigação. Já Renato e Gutenberg foram autuados em flagrante pelo crime de receptação qualificada e permanecem presos à disposição da Justiça.