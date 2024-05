Velejadores - Divulgação

Velejadores Divulgação

Publicado 03/05/2024 19:00

São Pedro da Aldeia - Neste sábado (4), São Pedro da Aldeia irá receber a 1ª Regata TransAraruama de Vela a partir das 11h. A cidade foi escolhida como ponto de largada do evento por oferecer a infraestrutura necessária para receber os velejadores e seus barcos. O evento é uma realização da Associação dos Velejadores da Lagoa de Araruama (AVELA) e conta com o apoio da Prefeitura.

O percurso terá largada na Praia do Centro, atrás da Praça Hermógenes Freire da Costa. O local foi escolhido por poder oferecer estruturas como tendas e cercados para guardar os barcos, além de banheiro de fácil acesso e segurança tanto para os atletas quanto para o público que for acompanhar o evento. Os velejadores vão até a Praia das Virtudes, no bairro Praia Seca, em Araruama, totalizando 17 milhas de percurso.

O velejador e medalhista olímpico de vela na categoria Tornado, Lars Grael, retorna a São Pedro da Aldeia depois de quase 30 anos para a competição e fala sobre o diferencial da laguna para o esporte. “Estou de volta a essa cidade tão bonita, que me recebeu muito bem quando competi na categoria Tornado, em 1995. As condições de vento são excelentes para realização desse esporte e a Lagoa de Araruama tem o diferencial de ter ondas menores, e com isso, os velejadores se sentem mais seguros para a travessia. Além de ter mais opções de margem para parar, caso necessário. Agradeço aos apoiadores desse evento, e convido a todos para acompanharem”, comentou o velejador Lars Grael.