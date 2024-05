1.406 cápsulas de cocaína e 1.092 pedras de crack - Divulgação/PM

Publicado 06/05/2024 13:53

São Pedro da Aldeia - A polícia militar apreendeu drogas, na rua das Pedras, no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia, na tarde de sexta-feira (3).



Os policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizaram a operação após minucioso levantamento de informações. Foram apreendidos 1.406 cápsulas de cocaína e 1.092 pedras de crack. A ação da polícia desarticulou um ponto importante no combate ao tráfico de drogas na região.



As drogas ilícitas foram apreendidas e levadas a 125ª Delegacia de Polícia, em São Pedro da Aldeia.



Veja o vídeo.