1ª Regata TransAraruama de Vela Reprodução/ Rede social

Publicado 07/05/2024 12:27

São Pedro da Aldeia - As águas da Praia do Centro de São Pedro da Aldeia ficaram mais coloridas neste final de semana. O município foi escolhido como ponto de largada da 1ª Regata TransAraruama de Vela no sábado (4). O evento reuniu dezenas de velejadores, que coloriram a paisagem da Lagoa de Araruama. A iniciativa foi realizada pela Associação dos Velejadores da Lagoa de Araruama (AVELA) e contou com o apoio da Prefeitura, com as Secretarias de Esportes e Lazer, de Turismo, de Segurança e Ordem Pública, de Educação e de Serviços Públicos.



A cidade foi escolhida por oferecer a infraestrutura necessária para receber os velejadores e seus barcos. Além de oferecer estruturas como tendas e cercados para guardar os barcos, além de banheiro de fácil acesso e segurança tanto para os atletas quanto para o público que for acompanhar o evento. O prefeito Fábio do Pastel acompanhou a largada e mencionou a importância do evento para o município. “Ficamos muito felizes em receber eventos como esse. Nossa cidade possui muitas belezas naturais e hospedagens que fazem parte do Roteiro de Charme, essas iniciativas são de grande importância para o Turismo de São Pedro da Aldeia”, destacou o prefeito.



O percurso teve largada na Praia do Centro de São Pedro da Aldeia, atrás da Praça Hermógenes Freire da Costa. Os velejadores vão até a Praia das Virtudes, no bairro Praia Seca, em Araruama, totalizando 17 milhas de percurso.



Medalhista olímpico na categoria Tornado, Lars Grael, participou do evento. “Muito feliz em retornar a São Pedro da Aldeia para a TransAraruama, que provavelmente é o maior rali náutico de veleiros de pequeno porte, chamados monotipos, no Brasil. É uma regata que já juntou campeões olímpicos, internacionais e está voltando agora com vários grupos que estão promovendo vela em toda a Região dos Lagos, se concentrando em São Pedro. Participei junto com o Bernardo Arndt, também conhecido como Baby, que já foi medalhista em Jogos Pan-Americanos e esteve em três olimpíadas. Nosso objetivo é se divertir e promover a vela na região”, apontou.



O Sr. José Renato Lavourinha faz parte da organização, mas no sábado (04), veio da capital para ficar com a família e acompanhar de terra a largada. “É um evento que não acontecia há muito tempo e ficamos muito felizes com esse retorno. Conseguimos fazer uma regata com 120 barcos, 190 velejadores. Não estou na água hoje porque priorizei trazer a família, estão todos adorando. Parabéns pela estrutura que proporcionaram”, comentou.



O município de São Pedro da Aldeia fomenta o esporte com o projeto da Secretaria de Esportes e Lazer, Aldeia em Movimento, que possui mais de 20 modalidades distribuídas em diversos núcleos pelos bairros aldeenses, contando, inclusive, com aulas gratuitas de Vela nas águas da Lagoa de Araruama.

O prefeito Fábio do Pastel acompanhou a largada