Horto Escola Artesanal Reprodução

Publicado 08/05/2024 13:23

São Pedro da Aldeia - Os moradores de São Pedro da Aldeia têm uma nova oportunidade de qualificação gratuita. A Prefeitura e a Firjan/SENAI abriram, nesta terça-feira (7), inscrições para as oficinas gratuitas de panificação. A iniciativa ensina fabricação de pizzas, biscoitos e salgados, além de doces e bolos. Os interessados devem comparecer ao Horto Escola Artesanal, das 8h30 às 16h30, para realizar o cadastro. Serão ofertadas 20 vagas para cada oficina.

As inscrições estarão disponíveis enquanto tiver vagas e não haverá cadastro reserva. Os interessados podem se inscrever para mais de uma oficina. É necessário que os participantes tenham, no mínimo, 16 anos e apresentem documento de identificação no momento da inscrição. Cada oficina terá a duração de quatro horas; os alunos receberão uma declaração de participação.

As aulas estão previstas para acontecerem entre os dias 20 e 24 de maio, na unidade móvel da Firjan/SENAI, que ficará localizada na Rua Teixeira Brandão, s/nº, no bairro Nova São Pedro, às margens da Rodovia RJ-140, no lado da loja de departamento. A iniciativa é fruto da parceria da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, e a Firjan/SENAI.

O Horto Escola Artesanal está localizado na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário (próximo à UPA de São Pedro da Aldeia).

Confira os dias e os horários de cada oficina:

2ª feira (20/05)

8h às 12h – Fabricação de Pizzas

13h às 17h – Fabricação de Pizzas (Pão Lua de Mel)

3ª feira (21/05)

8h às 12h – Fabricação de Biscoitos (Queijo / Areia de Cascais)

13h às 17h – Fabricação de Salgados (Italiano)

4ª feira (22/05)

8h às 12h – Fabricação de Pizzas

13h às 17h – Fabricação de Doces e Bolos (Queijadinha / Bolo de Fubá)

5ª feira (23/05)

8h às 12h – Fabricação de Doces (Beijinho de Coco / Brigadeiro Gourmet)

13h às 17h – Fabricação de Doces e Bolos (Quindim / Bolo Frapê)

6ª feira (24/05)

8h às 12h – Fabricação de Pizzas

13h às 17h – Fabricação de Doces e Bolos (Bombom / Bolo Inglês)