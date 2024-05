Casa pegando fogo - Rede social

Casa pegando fogo Rede social

Publicado 09/05/2024 13:15

São Pedro da Aldeia - Três bombeiros ficaram feridos após uma casa de tijolos despencar durante um incêndio em São Pedro da Aldeia. A ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira (7), na Rua Dona Janete, no Parque Arruda.



De acordo com a ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h40 após denúncias de uma casa pegando fogo. No local, eles deram início ao combate às chamas.



Em determinado momento, a estrutura da residência, que contava até com laje, teria despencado sobre três agentes, que ficaram feridos. Dois deles necessitaram de atendimento médico. Relatos apontam que um morador, conhecido como “Xandinho da Roçadeira”, ajudou os bombeiros.



Por sorte, não havia ninguém na casa durante o incidente. Moradores relatam que ninguém mora no imóvel e que as chamas teriam sido provocadas por um grupo de crianças com idades entre 7 e 8 anos. Elas estariam brincando no local e, sem querer, atearam fogo na estrutura. O fato não foi confirmado pelas autoridades.



Ainda segundo relatos de moradores, o imóvel estaria abandonado e, frequentemente, permanecia com o portão aberto. As autoridades também não confirmaram estes fatos.



Não se sabe o atual estado de saúde dos bombeiros.