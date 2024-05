Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira - Divulgação

Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da SilveiraDivulgação

Publicado 13/05/2024 17:58

- A Prefeitura de São Pedro da Aldeia vai realizar, no dia 21 de maio, o 1º simpósio cultural sobre os desdobramentos da abolição da escravatura. Para discutir o tema, foram convidados especialistas, acadêmicos, lideranças comunitárias, artistas e pesquisadores. O evento terá início às 13h30 na Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira, no bairro Botafogo. A programação será aberta ao público e oferecerá certificado de participação. Para ter acesso, os interessados deverão preencher um formulário on-line acessando o link: https://forms.gle/VWn6AgPBPAAZmdnL6 O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, ressaltou a proposta do evento. “Com o simpósio, oferecemos um espaço para a reflexão crítica e o diálogo aberto, permitindo com que tenhamos uma compreensão mais profunda sobre a história e a formação da nossa cidade. Trazer esse tema para o centro das discussões é, também, preservar a nossa memória histórica e cultural, a história de luta e resistência do Quilombo da Caveira de São Pedro da Aldeia. Será uma excelente oportunidade de trocas e aprendizado”, destacou.Durante o simpósio, os convidados compartilharão seus conhecimentos e vivências, com reflexões sobre os desdobramentos e as consequências culturais, históricas e sociais para o povo negro no município aldeense e entorno, após quase quatro séculos de escravatura.Os debates serão moderados pela assessora técnica de políticas culturais da Secretaria Municipal de Cultura, Cleise Campos. “A oportunidade de reflexão sobre os desdobramentos após 13 de maio de 1888 é mais uma alternativa de valorização das grandes contribuições da grande parcela da população negra no Brasil em variados aspectos, como o cultural, social, educacional e econômico. Serão abordados subtemas específicos, considerando a discussão sobre cultura e arte, educação, racismo, intolerância religiosa, ações comunitárias, economia criativa e gastronomia”, disse.Entre os convidados do simpósio estão o conselheiro municipal de Cultura e líder comunitário do Quilombo da Caveira, Roberto Santos; a artesã, produtora cultural e conselheira de Cultura, Marlúcia Soares; a coordenadora de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Fernanda Costa; as professoras Juliana Pacheco e Silvia Rohen, da Coordenação de Educação Quilombola da Secretaria Municipal de Educação; e a assessora técnica da Secretaria Municipal de Cultura, Josephane Lima.A Escola M. Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira fica localizada na Estrada da Caveira, S/N, no bairro Botafogo. A iniciativa tem o apoio das secretarias municipais de Educação e de Assistência Social e Direitos Humanos.