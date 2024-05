Trânsito - Divulgação

Publicado 09/05/2024 14:48

São Pedro da Aldeia - As obras no Terminal Urbano de Ônibus de São Pedro da Aldeia, no centro da cidade, já começaram. E, considerando a proteção dos passageiros e o embarque e desembarque dos ônibus, a secretaria de Segurança e Ordem Pública divulgou nesta quinta (9) um esquema especial que será executado durante as obras.



Segundo a pasta, agentes da Guarda Civil Municipal estão realizando o ordenamento e a fiscalização do local. Neste período, os passageiros irão embarcar e desembarcar dos ônibus na Rua Capitão Costa, que será fechada para os veículos de passeio. O lado direito da Avenida Francisco Coelho Pereira, antiga Nilo Peçanha, no trecho onde inicia o Terminal até a Rua Capitão Costa, está interditado para mais segurança durante a obra. O trânsito segue livre no lado esquerdo da Avenida Francisco Coelho Pereira para todos os veículos.



A secretaria levou, ainda, bancos para a Rua Capitão Costa para tornar o aguardo pelas linhas municipais mais confortáveis para os usuários.



“Começamos com a operação direta dos ônibus, o lançamento do aplicativo e, agora, a reforma do terminal, pois é crucial para melhorar a mobilidade urbana e oferecer um serviço de transporte mais eficiente para os cidadãos”, afirmou o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves.

