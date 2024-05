Foragido da Justiça Solano Ramon Jorge Lázaro dos Santos - Divulgação/PM

Foragido da Justiça Solano Ramon Jorge Lázaro dos Santos Divulgação/PM

Publicado 15/05/2024 13:28

São Pedro da Aldeia - Na noite desta terça-feira (14), agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) de São Pedro da Aldeia capturaram o foragido da Justiça Solano Ramon Jorge Lázaro dos Santos. A prisão ocorreu no Centro da cidade, quando o acusado chegava em uma academia.



Contra Solano pendia um mandado de prisão preventiva expedido pela 24ª Vara Criminal Central do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelos crimes de roubo e corrupção ativa.



Após a decretação da prisão preventiva em São Paulo no ano passado, Solano se mudou para São Pedro da Aldeia, onde tentava levar uma vida normal. Ele frequentava festas, praias e a academia, buscando se esquivar da Justiça.



No entanto, a Polícia Civil não o perdeu de vista. Através de informações do setor de inteligência, os agentes conseguiram localizar e prender o foragido.



Solano foi encaminhado à 125ª DP e posteriormente será transferido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.