Polícia Civil de São Pedro da Aldeia captura foragidos da Justiça por homicídioReprodução/ Polícia Civil

Publicado 28/05/2024 19:52

SÃO PEDRO DA ALDEIA - Em duas ações distintas na noite de segunda-feira (27), a Polícia Civil de São Pedro da Aldeia (125ª DP), na Região dos Lagos, capturou dois homens procurados pela Justiça por crimes de homicídio.

Com base em informações do setor de inteligência, os agentes localizaram e prenderam Elson Santos Fonseca no bairro São Matheus. Contra ele, pendia um mandado de prisão da 2ª Vara Criminal de São Pedro da Aldeia pelo crime de homicídio culposo.

Ainda na noite de segunda-feira, as equipes da 125ª DP prenderam Arthur dos Santos Ferreira no bairro Porto do Carro. Havia contra ele um mandado de prisão temporária da 2ª Vara Criminal de São Pedro da Aldeia pelo crime de homicídio doloso. Ele é acusado de envolvimento no assassinato do próprio primo e possui três anotações criminais por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As prisões ocorreram sem intercorrências. Os criminosos foram encaminhados para a distrital, onde permanecem à disposição da Justiça.