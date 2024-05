Recuperação da Estrada do Botafogo - Reprodução/Rede social

Publicado 27/05/2024 18:56

São Pedro da Aldeia - Teve início nesta segunda-feira (27) a recuperação da Estrada do Botafogo, em São Pedro da Aldeia, marcando o começo de uma série de serviços de manutenção e recuperação em cerca de 250 km de estradas rurais do município. A iniciativa é resultado da parceria entre a prefeitura aldeense e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do programa “Estradas Agro RJ”.



O trabalho na Estrada do Botafogo começou com ações de patrolamento e limpeza, realizadas pela equipe do programa. Na Rua da Torre, foram utilizados dois caminhões, uma retroescavadeira e uma motoniveladora. O maquinário e o material necessários foram fornecidos pelo Governo do Estado.

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), e o secretário de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, acompanharam o início das atividades. O programa “Estradas Agro RJ” tem como objetivo melhorar a infraestrutura das estradas vicinais da zona rural, facilitando o trânsito e beneficiando os produtores locais.



“Estamos iniciando um trabalho essencial para a nossa zona rural. O programa ‘Estradas Agro RJ’ permitirá a recuperação completa dessas estradas, beneficiando os produtores rurais e a população que utiliza essas vias”, explicou o secretário Thiago Ribeiro.



Leandro Ribeiro de Souza, motorista e morador do bairro Botafogo, celebrou o início das obras, destacando a importância da melhoria das condições de tráfego na região. “Eu acho muito bom o serviço que será feito. Vai melhorar bastante e vai ajudar muito a população”, comentou.



A recuperação das estradas rurais em São Pedro da Aldeia é uma iniciativa que promete transformar as condições de mobilidade e acesso nas áreas rurais, proporcionando melhores condições de transporte para os moradores e produtores da região.