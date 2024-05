Política Costa do Sol

Em Iguaba Grande, todos querem saber: quem será o vice na chapa de Fábio Costa (CID)?

Todo mundo sabe que o ex-chefe de Gabinete vai ser o candidato da máquina para chefiar a prefeitura da cidade, com o apoio do prefeito, Vantoil Martins (CID), mas o nome do vice ainda é mistério